Sanremo 2020, Leo Gassmann superdotato? La foto inequivocabile rilanciata da Dagospia, "vince l'abbondanza" (Di sabato 8 febbraio 2020) La bombetta molto pruriginosa la sgancia Alberto Dandolo, con un flash su Dagospia. Fari puntati sul Festival di Sanremo, sul palco dell'Ariston dove venerdì sera si è esibito Leo Gassmann, vincitore della categoria giovani. Ma nel flash di Dago non si parla, affatto, della performance del ragazzo. liberoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -