Sanremo 2020, le anticipazioni della puntata finale del Festival (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, le anticipazioni della puntata finale del Festival: ecco chi canterà stasera Arriva finalmente la serata decisiva del Festival di Sanremo. Dopo quattro puntate, durante le quali non sono mancate le polemiche (l’ultima vede protagonisti Bugo e Morgan che sono stati squalificati dopo la modifica al testo di Morgan all’insaputa del suo partner musicale), arriva questa sera, sabato 8 febbraio 2020, la finale del Festival di Sanremo 2020. Un’edizione scoppiettante, partendo dallo share altissimo per arrivare agli ospiti, che hanno tenuto incollati allo schermo di Rai 1 tantissimi telespettatori. Quest’edizione per Amadeus si è rivelata un grande successo, come aveva sperato e anticipato, complici anche gli ospiti fissi – Fiorello e Tiziano Ferro – e le co-conduttrici al suo fianco, ben dieci donne del mondo dello spettacolo e ... tpi

