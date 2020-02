Sanremo 2020, la replica di Morgan: “Sono stato vittima di mobbing” (Di sabato 8 febbraio 2020) A pochi minuti di distanza dalla conferenza di Bugo, Morgan continua a ribadire la sua versione dei fatti sull’episodio della quarta serata di Sanremo 2020 accusando anche di essere stato vittima di mobbing. In particolare si riferisce al tentativo della Mescal, la casa discografica di Bugo, di sabotarlo tramite la non accettazione delle sue partiture. La colpa – ha aggiunto – è di Valerio Soave di Mescal, che mi aveva già messo le mani addosso al primo incontro con Bugo; lo stesso Bugo, durante le prove della serata cover, alle mie perplessità mi ha risposto minimizzando e dicendo che ci saremmo dovuti soltanto divertire”. notizie

