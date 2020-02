Sanremo 2020, la finalissima in diretta: chi si aggiudica il 70° Festival? (Di sabato 8 febbraio 2020) Puntata conclusiva di questa avvincente 70° edizione del Festival e i Big in gara arrivano alla fatidica resa dei conti. Dopo la squalifica di Bugo e Morgan avvenuta nella serata di ieri, i concorrenti ad aggiudicarsi il premio finale sono scesi a 23. Segui in diretta la finalissima, fra esibizioni coinvolgenti, spazi di intrattenimento e super ospiti musicali e non. Inizia la finale del 70° Festival Al via la finale di Sanremo 2020: l’ingresso di Amadeus sul palco dell’Ariston è trionfale. Il conduttore è affiancato da una banda musicale, che suona l’inno di Mameli: l’inizio non può essere più patriottico di così. A seguire viene annunciata la classifica generale aggiornata alle quattro serate precedenti: 23 Junior Cally; 22 Riki; 21 Elettra Lamborghini; 20 Enrico Nigiotti; 19 Giordana Angi; 18 Alberto Urso; 17 Michele Zarrillo; 16 Rita Pavone; 15 Marco Masini; 14 Paolo ... thesocialpost

