Sanremo 2020, la finale live: la scaletta della serata (Di sabato 8 febbraio 2020) Giornata avvelenata, in vista della finale Sanremo 2020 che andrà in onda a partire dalle 20.45 di questa sera e che vedrà ospiti internazionali alternarsi con i cantanti in gara. 23 su 24, visto che Bugo e Morgan sono stati squalificati nella semifinale in seguito all’interruzione della loro performance sul palco. Nel corso dell’ultima puntata condotta come sempre da Amadeus, ci sarà spazio per gli interventi di Fiorello e per le incursioni canore di Tiziano Ferro. Anche questi ultimi due artisti sono stati al centro di polemiche che, in seguito a loro interventi, sono successivamente rientrate. finale Sanremo 2020, la diretta testuale finale Sanremo 2020, le performance più attese Le performance più interessanti da seguire saranno quelle di Fiorello che aprirà la serata, poi sarà la volta del tenore Vittorio Grigolo. Christian De Sica sarà all’Ariston con tutto il ... giornalettismo

