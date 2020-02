Sanremo 2020, il ritorno di Diletta Leotta all'Ariston: "Mi sono vestita da Palma d'Oro" (Di sabato 8 febbraio 2020) Diletta Leotta illumina l’Ariston con un abito bianco impreziosito da dettagli scintillanti e una Palma dorata sul petto. Dopo aver incantato il pubblico della prima serata sanremese, la conduttrice è tornata sul palco della finale.“Mi sono vestita da Palma d’Oro”, ha detto ironica la Leotta affiancando Amadeus sul palcoscenico. L’outfit ha scatenato i commenti dei social: non tutti gli utenti si sono detti convinti della scelta. “Diletta è vestita da Power Ranger?”, domanda ironico qualcuno. Altri commentano: “Diletta, per me l’abito è un no così grande che da Milano arriva a Bordighera”.Diletta Leotta è vestita da Power Ranger? #Sanremo2020— Martola (@Martola ) February 8, 2020Diletta, per me l'abito è un no così grande che da Milano arriva a Bordighera. ... huffingtonpost

