Sanremo 2020 | il monologo di Tiziano Ferro sui 40 anni incanta l' Ariston

Tiziano Ferro incanta l'Ariston col suo monologo dedicato ai quarant'anni. Prima di intonare Alla mia età, il cantautore ha dedicato parole sentite alla tappa simbolica che raggiungerà il prossimo 21 febbraio.Tra due settimane compio 40 anni.A 40 anni, per la prima volta ho sognato Dio.Aveva il viso di un adolescente e mi diceva che ho strappato a morsi la vita che volevo. A 40 anni, ho scoperto che non voglio essere una persona alterata dal male.Dove l'arroganza urla, il silenzio elegantemente afferma. A 40 anni ho imparato che non bisogna negarsi all'amore del padre e della madre, mai, né per orgoglio né per timore.L'amore è un lavoro lento e faticoso, fatto di mediazione e di pazienza.Basta ascoltare. A 40 anni so che nessuno può vedere quanto è bello l'amore se non condividi col ...

