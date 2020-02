Sanremo 2020, il gossip ‘hot’ su Leo Gassmann rilanciato da Dagospia (Di sabato 8 febbraio 2020) Un Festival “abbondante”, quello di Amadeus, non solo negli ascolti. È stato Dagospia a lanciare il gossip molto pruriginoso sulle doti (non solo vocali) di Leo Gassmann. “Gli ‘addetti ai bollori’ sono impazziti per le virtù meno apparenti del giovane cantante”, scrive Alberto Dandolo. Così il vincitore della categoria Nuove Proposte, nonché erede della ‘dinastia’ Gassmann, conquista i titoli dei giornali sulla sua presunta dotazione messa in risalto dal look con cui si è presentato sul palco del teatro Ariston in queste sere. Leggenda o verità? I social ne parlano, ma Leo Gassmann non ha ancora rilasciato commenti in merito (e chissà se sentirà mai l’esigenza). Le stesse voci erano circolate su Francesco Gabbani. Anche lui superdotato per il volere comune. Due anni fa, sempre Dagospia, aveva ironizzato sul cantautore toscano scrivendo che aveva “25 ottimi ... ilfattoquotidiano

