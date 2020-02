Sanremo 2020, il flash mob femminista “El violador eres tu” contro il sessismo: “Un passo indietro lo fai tu” (Di sabato 8 febbraio 2020) “Un passo indietro lo fai tu”. È il motto gridato a Sanremo durante il flash mob delle femministe di Non una di meno. Il gruppo ha riadattato la performance creata dal collettivo cileno “Las Tesis” che in pochi mesi ha fatto il giro del mondo, “Un violador en tu camino”, in chiave sanremese, ballando e cantando contro la narrazione tossica dei media e la violenza sulle donne. “Sanremo 2020”, si legge nella nota del collettivo, “è stata presentata come l’edizione delle donne, salvo sottolineare e ribadire che il valore delle donne sta nella bellezza e nella capacità di stare un passo indietro agli uomini”. Il riferimento è una delle frasi più contestate del conduttore Amadeus quando, durante la conferenza stampa di inizio Festival, ha presentato Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, elogiandone la “capacità di stare ... ilfattoquotidiano

