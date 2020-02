Sanremo 2020, il cantante cade dalle scale. Il gelo cala all’Ariston, poi la scoperta (Di sabato 8 febbraio 2020) La quarta serata del festival di Sanremo è stata caratterizzata dalla qualificazione del duo composto da Bugo e Morgan. Il leader dei Bluvertigo ha cambiato le parole della canzone in gara lanciando una frecciatina collega. “La tua brutta figura di ieri sera. Ringrazia il cielo che sei su questo palco e rispetta chi ti ha portato”, ha cantato Morgan indicando Bugo, che ovviamente ha lasciato il palco stizzito. L’esibizione si interrompe, Amadeus non capisce cosa sia successo e interviene. Anche Morgan lascia il palco e il conduttore è costretto a squalificare i due dalla gara. “Se Bugo e Morgan non rientrano per cantare, ci sarà automaticamente la squalifica del brano”. E così è stato.



Le presenze femminili della serata sono state Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi e Antonella Clerici, storica conduttrice Rai

