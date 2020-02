Sanremo 2020, i cantanti in gara nella finale del Festival (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, i cantanti in gara nella finale del Festival Sono 23 i Big ancora in gara nella finale del Festival di Sanremo 2020. Dopo l’esclusione di ieri di Bugo e Morgan, oggi 8 febbraio, nel corso della finale, scopriremo il vincitore della settantesima edizione del Festival. Anche oggi si esibiranno tutti i Big, in modo da poter apprezzare ancora di più i brani. Per chi si fosse perso qualche passaggio della vicenda, ricordiamo che Bugo e Morgan sono stati esclusi perché non hanno completato la loro esibizione nel corso della quarta serata del Festival. Bugo ha lasciato improvvisamente il palco dell’Ariston durante l’esecuzione del brano Sincero. Momenti di imbarazzo, con Amadeus e Fiorello che sono intervenuti per provare a capire cosa stava succedendo. Il motivo dell’uscita inaspettata di Bugo è dovuto al fatto che Morgan, all’inizio della performance, ha cambiato il ... tpi

