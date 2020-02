Sanremo 2020, gli ospiti della serata finale del Festival in onda l’8 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, gli ospiti della serata finale del Festival in onda l’8 febbraio Questa sera andrà in onda l’ultima puntata del Festival di Sanremo 2020. Sabato 8 febbraio, dalle ore 20:40, su Rai 1 va in onda la quinta puntata della kermesse canora condotta da Amadeus. Per l’occasione stasera ci saranno quattro co-conduttrici al fianco del direttore artistico. Come di consueto, anche questa sera si esibiranno i 23 big in gara. 23 perché Bugo e Morgan sono stati squalificati a causa della performance scorretta della quarta sera, durante la quale Morgan ha deliberatamente modificato il testo dichiarando guerra al suo partner musicale; di conseguenza, come da regolamento, il duo artistico è stato squalificato. Sanremo 2020, I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA Ma il Festival non si ferma neanche davanti alle scorrettezze e prosegue per la sua strada, in attesa di ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -