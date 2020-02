Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello, anonima solo sul palco? (Di sabato 8 febbraio 2020) Francesca Sofia Novello (da US Rai) Di tutte le donne presenti al Festival di Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello è stata quella più chiacchierata, a causa dei complimenti che Amadeus le ha rivolto nella conferenza stampa di presentazione (qui tutte le info). C’era dunque una certa curiosità di vederla all’opera, di capire se avrebbe fatto o meno quel passo in avanti che ci si aspettava da lei. Ebbene, la sua presenza sul palco dell’Ariston tutto è risultata fuorché necessaria. Sanremo 2020: Francesca Sofia Novello non lascia il segno Ad onor del vero, con così poco tempo a disposizione, poche delle dieci donne scelte da Amadeus sono riuscite a lasciare il segno. C’è riuscita a tratti chi ha fatto discorsi importanti come Rula Jebreal e chi ha tirato fuori una parlantina non comune come Alketa Vejsiu, ma per il resto sono state presenze di contorno. E non ha ... davidemaggio

