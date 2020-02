Sanremo 2020, Fiorello: "Il Bis? lo diremo alla fine della finale". Amadeus in Maria de Filippi mantiene la promessa (Di sabato 8 febbraio 2020) E' il gran finale di quello che è stato anche un po' il suo Festival, Fiorello presente anche per il gran finale della settantesima più spettacolare "degli ultimi...non so quanti anni" e ci crediamo! Fa il suo ingresso dalla platea sulle note della colonna sonora del film Joker "Rock and roll" di Gary Glitter, più conosciuta come la "canzone delle scale". Sale sul palco e la prima cosa che gli salta in mente è quella di fare una disamina di una settantesima edizione da ricordare.La sacralità dell'evento ha subìto il suo terremoto per numerosi motivi, primo fra tutti: le polemiche. E' proprio vero, non se ne vedevano né sentivano così tante da tempo: Questo non è un festival! Chissà cosa può ancora accadere. Ieri dietro questo palco c'erano scene di delirio (si riferisce all'elettrico momento Bugo/Morgan della quarta serata, ndr) non si può fare una cosa così cari vertici Rai. Questo ... blogo

