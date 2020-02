Sanremo 2020, Elettra Lamborghini sulla squalifica di Bugo e Morgan:«Vuol dire che adesso sono ultima. Che vita di m*rda!» (Di sabato 8 febbraio 2020) Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini ha preso con ironia l’esclusione dal Festival di Sanremo 2020 di Bugo e Morgan, con il timore di finire all’ultimo posto della classifica decretata dalla sala stampa. La cantante, in gara con il brano Musica (e il resto scompare), non ha infatti saputo ‘trattenersi’ durante l’ospitata su Radio 2, esprimendo a suo modo il suo dispiacere per il possibile declassamento a fanalino di coda dei big. “No raga, Vuol dire che adesso dopo sono ultima. Che vita di m*rda!“ ha esclamato Elettra appena ha appreso, dalla voce di Amadeus, che il pezzo Sincero veniva automaticamente squalificato dalla kermesse canora per via dell’abbandono di Bugo. Tuttavia, la preoccupazione della Lamborghini si è rivelata vana, dato che a fine serata la sala stampa l’ha piazzata al 18esimo posto su 23 (qui la ... davidemaggio

