Sanremo 2020: Elettra Lamborghini furiosa con Morgan e il marito di Tiziano Ferro rompe il silenzio (Di sabato 8 febbraio 2020) Elettra Lamborghini attacca Morgan, mentre Victor Allen, marito di Tiziano Ferro, commenta il bacio con Fiorello. A Sanremo 2020 non mancano i colpi di scena e gli ultimi arrivano poco dopo la fine della quarta puntata del Festival condotto da Amadeus. Fra i momenti più belli della serata c’è stato senza dubbio il bacio fra Tiziano Ferro e Fiorello. Il cantante di Latina e il comico siciliano hanno suggellato così la pace dopo giorni di accuse di cyberbullismo, scuse e retroscena raccontati sui giornali. A fare da cerimoniere Amadeus che, ancora una volta, è riuscito a spegnere le polemiche con garbo e senza cavalcarle. Dopo un duetto che ha fatto cantare tutto l’Ariston, Fiorello e Tiziano si sono baciati sulle labbra e lo showman ha scherzato, salutando Victor Allen, il marito di Ferro. La coppia si è sposata lo scorso luglio a Sabaudia dopo le nozze segrete a Los Angeles. ... dilei

