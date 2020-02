Sanremo 2020, è sempre boom di ascolti: 53,3% di share nella quarta serata (Di sabato 8 febbraio 2020) La quarta serata del Festival di Sanremo 2020, la penultima di questa edizione, è filata liscia fino a tarda sera, come da programma. Poi, il colpo di scena: mentre eseguivano il brano ‘Sincero’, Morgan ha cambiato in corsa il testo della canzone e Bugo ha abbandonato il palco. I due sono stati in seguito squalificati. Anche per questa puntata, come in tutte le precedenti, i dati di ascolto del Festival di Sanremo 2020 fanno registrare grandi numeri: la quarta serata è stata vista da oltre 9 milioni e mezzo di telespettatori e ha fatto registrare il 53,3% di share. LEGGI ANCHE –> Ancora un trionfo negli ascolti tv della terza serata: 54,5% di share In tutte le precedenti tre serate, Sanremo 2020 ha fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti. nella prima puntata, il Festival ha ottenuto il 52,2% di share, battuto la sera successiva dall’impressionante ... giornalettismo

