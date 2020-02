Sanremo 2020 | diretta Le pagelle dei look dell' ultima serata | Achille Lauro 10 in

Sanremo 2020 : il cast de La mia banda suona il pop sul palco [VIDEO] : Sul palco dell'Ariston, il cast del film diretto da Fausto Brizzi, in uscita al cinema il 20 febbraio. Ecco Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Massimo Ghini, Diego Abatantuono e Paolo Rossi.

Sanremo 2020 - Gabbani : “Diodato merita la vittoria” : Il cantante carrarese è stato il più votato da casa, ma la giuria della sala stampa ha premiato sul fotofinish Diodato come trionfatore di Sanremo 2020. Gabbani però ci tiene a spegnere ogni polemica sul nascere, esprimendo parole di stima e affetto per Diodato. Sanremo 2020, Gabbani spegne le polemiche Per il terzo anno consecutivo, Francesco Gabbani sale sul podio di Sanremo, ma questa volta la vittoria non è arrivata. In veritò, il televoto ...

Sanremo 2020 - share-tsunami per l'ultima serata : 60%. Subito dopo - le voci esplosive su Amadeus in Rai : Diodato vince con Fai Rumore e il Festival di Sanremo targato Amadeus convince. Il risultato della finale è sorprendente: 60,6% di share con oltre 11 milioni di spettatori (senza contare gli ultimi 36 minuti di show).Un dato davvero entusiasmante che fa chiudere col sorriso la kermesse canora. Una s

Festival di Sanremo 2020 - Diodato - Elodie - Piero Pelù e il trasformista Achille Lauro hanno lasciato il segno : Si chiude la 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 con molte sorprese in corsa, qualche delusione e conferma. Le sorprese sono arrivate da Diodato che con “Fai rumore” è cresciuto di sera in sera, in una escalation di emozioni. La supersexy Elodie alle prese con la difficilissima “Andromeda”, dopo l’incerto debutto, ha rotto qualsiasi indugio e ha portato avanti una delle canzoni più forti (e radiofoniche) del Festival. La vera ...

Festival di Sanremo 2020 - SkyTg24 “spoilera” il vincitore Diodato e poi si scusa : “Un errore - ci dispiace da morire” : Il nome del vincitore del Festival di Sanremo, Diodato, è stato ‘spoilerato’ da Sky Tg24, che ha pubblicato la notizia sulla stringa in onda in sovrimpressione durante il tg ben prima che Amadeus desse l’annuncio ufficiale in diretta. Successivamente il flash è sparito, ma nel frattempo era rimbalzato sui social. Durante la conferenza stampa dei vincitori, è arrivata in sala stampa la precisazione della direzione di Sky Tg24, ...

Diodato vincitore di Sanremo 2020 : “Ho fatto le cose che volevo - nonostante le critiche e i silenzi” : L'intervista di Fanpage.it a Diodato, rilasciata poco prima della finale che lo ha incoronato vincitore del Festival di Sanremo 2020. Il cantautore ci ha spiegato come un percorso lungo e paziente, senza farsi influenzare dalle mode, alla fine lo abbia premiato: "Tante persone mi hanno detto: "Hai scritto la mia canzone". Una grande soddisfazione".Continua a leggere

Ascolti Sanremo 2020 finale - Amadeus da record : sfiorato il 70% di share : Ascolti finale Sanremo 2020: Amadeus trionfa e sfiora il 70% di share Ha chiuso i battenti la settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 targata Amadeus con Ascolti davvero record per tutte e cinque serate. Come rivelano i dati auditel e gli Ascolti tv, la finale di Sanremo di sabato 8 febbraio 2020 è stata vista da 11.476.000 con il 60,6% di share. Numeri davvero incredibili che non si registravano dal 2002. Per trovare una percentuale ...

Sanremo 2020 - finale al 60 - 6%. E Amadeus potrebbe tornare anche l'anno prossimo : Questo Sanremo ha fatto rumore. E non solo perché "rumore" è il titolo della canzone vincitrice di Diodato. Ha fatto rumore per gli ascolti, certo, ma anche per le liti, i...

Sanremo 2020 - il vincitore spoilerato da Sky : ecco cosa è successo : Un errore che da ieri notte ha fatto il giro dei social. Il nome del vincitore del Festival di Sanremo, Diodato, è stato ?spoilerato? da Sky Tg24. Il canale tg ha infatti...

Ascolti tv 8 febbraio : record Festival di Sanremo 2020 - Amadeus chiude col botto : Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, sabato 8 febbraio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Un’estate ai Caraibi. Mentre su Rai Uno veniva trasmessa la finalissima della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 con Amadeus. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Verissimo di Silvia Toffanin e Italia Sì con ...

Sanremo 2020 : Elodie in gara con “Andromeda” (Testo e video) : Sanremo 2020: la canzone di Elodie è “Andromeda”. Testo e Video (video) La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 24 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i video delle esibizioni della prima serata di martedì 4 febbraio. In questo ...

Sanremo 2020 : Piero Pelù in gara con Gigante (testo e video) : Sanremo 2020 Piero Pelù tra i Big con la canzone Gigante, testo e video esibizioni. Giovedì 7 febbraio #Sanremo70 con Cuore Matto (video) La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata e per molti italiani è una sorta di rito inevitabile, per altri qualcosa di evitabile in ogni modo. In questo articolo parleremo della ...

Sanremo 2020 : Le Vibrazioni in gara con “Dov’è” (Testo e Video) : Sanremo 2020: la canzone de Le Vibrazioni è “Dov’è”. Il testo e il videoclip. La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 24 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i video delle esibizioni della prima serata di martedì 4 febbraio. In ...

Sanremo 2020 : i Pinguini Tattici Nucleari in gara con Ringo Starr (Testo e Video) : Sanremo 2020, Pinguini Tattici Nucleari tra i Big con la canzone “Ringo Starr”, testo e video. La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata e per molti italiani è una sorta di rito inevitabile, per altri qualcosa di evitabile in ogni modo. In questo articolo parleremo della partecipazione di Pinguni Tattici ...