‘Sanremo 2020’, continua il Festival dei record di Amadeus e Fiorello: gli ascolti della quarta serata e il confronto con le edizioni passate (Di sabato 8 febbraio 2020) Si riconferma ancora una volta il grande successo di questa 70esima edizione del Festival di Sanremo: in quest’edizione di record che ha registrato numeri importanti in termini di audience, la quarta serata della kermesse canora ha confermato il gradimento del pubblico che continua a seguire il Sanremo con grande interesse. Sono stati 9.504.000, infatti, gli spettatori incollati davanti al piccolo schermo di RaiUno, mentre lo share è stato del 53%. La prima parte della serata è stata vista da 12.674.000 spettatori con il 52.3% di share, mentre la seconda da 5.795.000 spettatori con il 56% di share. Ancora una volta il conduttore ligure e lo showman siculo sanciscono un record: analizzando i dati auditel degli ultimi 20 anni, infatti, la quarta serata non aveva mai registrato dei numeri così alti! Al di là del super flop di Pippo Baudo e Piero Chiambretti nel 2008, infatti, in ... isaechia

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -