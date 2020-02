Sanremo 2020, classifica Big quarta serata (Di sabato 8 febbraio 2020) Ogni serata di Sanremo 2020 ha la sua classifica. Nelle prime due, quelle di martedì 4 e mercoledì 5, in campo c'è soltanto la Giuria Demoscopica (300 persone) che vota per le 24 canzoni dei Big in gara. Nella terza solo gli orchestrali. Nella quarta solo la Sala Stampa. classifica parziale solo Sala Stampa - 7 febbraio Squalificati per defezione Bugo e Morgan. La classifica complessiva, parziale, sarà data domani Diodato (appplausi) Gabbani Pinguini Tattici Nucleari Le Vibrazioni Pelù Tosca Rancore Elodie Achille Lauro Irene Grandi Anastasio Raphael Gualazzi Paolo Jannacci Rita Pavone Levante Marco Masini Junior Cally Elettra Lamborghini Giordana Angi Michele Zarrillo Enrico Nigiotti Riki Alberto Urso (fischi dall'Ariston) ******** classifica generale terza serata - 6 febbraio Sanremo 2020, classifica Big quarta ... blogo

