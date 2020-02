Sanremo 2020, Bugo lascia Morgan sul palco: ecco il motivo della lite al Festival [VIDEO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Colpo di scena a Sanremo 2020 Colpo di scena nella quarta serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. A tarda sera, Bugo ha piantato in asso il collega Morgan sul palco del Teatro Ariston durante la loro esibizione. I due artisti dopo essere stati annunciati da Amadeus stavano cantando la loro canzone, quando ad un tratto Marco ha tirato fuori dei fogli intonando un brano con un testo totalmente differente dall’originale. Bugo pianta in asso Morgan durante la loro esibizione “Ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro”. Sono queste le parole che ha pronunciato Morgan al Festival di Sanremo. Un’iniziativa che hanno letteralmente mandato su tutte le furie il collega Bugo che, senza pensarci due volte è uscito dal palcoscenico senza dare nessuna spiegazione ai presenti. A quel punto la ... kontrokultura

