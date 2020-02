Sanremo 2020 ascolti, Amadeus fa il 53,3% la miglior quarta serata dal 1999, picchi del 62% con Fiorello e Toni Renis (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020 ascolti quarta serata, nove milioni e mezzo di telespettatori, miglior quarta serata degli ultimi 11 anni La quarta serata di Sanremo 2020 registra un lieve calo di ascolti. I numeri rimangono altissimi e grazie al 53,3% è la miglior quarta serata degli ultimi 11 anni. Sanremo 1999 ottenne il 54,06%. picchi del 61,8% di share alle 23.49 con Fiorello che canta “Quando Quando” insieme all’ospite Toni Renis. Per quanto riguarda il numero di telespettatori, la quarta serata di Sanremo 2020 è stata vista da 9.504.000. Lo scorso anno 9.552.000, il primo festival di Baglioni 10.108.000, i tre festival di Conti (in ordine 9.857.000; 10.164.000; 9.886.000).Sanremo 2020 LITE BUGO E MORGAN SQUALIFICATISanremo 2020 CLASSIFICA SALA STAMPASanremo 2020 ascolti TERZA serata Sanremo 2020 ascolti, Amadeus fa il 53,3% la miglior quarta serata dal 1999, picchi del 62% ... spettacoloitaliano

