Sanremo 2020, Amadeus commuove con il momento dedicato ai genitori: lascia e li raggiunge (FOTO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Ieri sera, venerdì 7 febbraio, è andata in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Tra le tante emozioni lungo il corso dell’intensa serata all’Ariston, una è arrivata direttamente dal conduttore Amadeus. Amadeus ha deciso di dedicare un momento importante ai suoi genitori seduti tra il pubblico della platea del Teatro di Sanremo. La dedica del presentatore del Festival della canzone italiana ad Antonella e Corrado Sebastiani, mamma e papà, ha davvero commosso tutti. In un momento così importante della sua carriera televisiva, Amadeus non ha potuto non ringraziare i suoi amati genitori in diretta televisiva. Ma vediamo meglio com’è andata. Sanremo 2020, Amadeus in platea per salutare mamma e papà all’Ariston Un momento davvero speciale quello di Amadeus, molto apprezzato anche dal pubblico da casa, che sui social network si è scatenato con i ... ultimenotizieflash

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -