Sanremo 2020: Achille Lauro vestito più trasgressivo che mai (Di domenica 9 febbraio 2020) Tutti aspettavano trepidanti l’esibizione di Achille Lauro. Scende la scalinata del Teatro Ariston vestito da Elisabetta I Tudor, la regina per eccellenza, ricordata da tutti come sovrana del popolo. L’abito è firmato Gucci. “Prendete la vostra vita e fatene uno spettacolo”, questo il motto dell’artista indiscusso. Ma vediamo gli abiti indossati dal cantante le scorse puntate del Festival. bigodino

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -