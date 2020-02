Sanremo 2020, Achille Lauro si ispira alla Divina Marchesa Casati Stampa: chi è (Di sabato 8 febbraio 2020) Terza apparizione sul palco di Sanremo e terza ispirazione. Dopo San Francesco e David Bowie nei pani di Ziggy Stardust, Lauro si ispia alla Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. “Musa ispiratrice dei più grandi artisti della sua epoca. Grande mecenate, performer prima della performing art e opera d’arte vivente” spiega lui stesso sul suo profilo Instagram View this post on Instagram La Divina Marchesa Luisa Casati Stampa. Musa ispiratrice dei più grandi artisti della sua epoca. Grande mecenate, performer prima della performing art e opera d’arte vivente. A post shared by Achille Lauro (@Achilleidol) on Feb 7, 2020 at 3:37pm PST In testa, uno scenografico copricapo di piume con inserti di cristalli. Sotto, un abito di chiffon nero completamente trasparente e dei collant fatti a mano, con motivo geometrico di cristalli neri. A sorpresa, ... tvzap.kataweb

