Sanremo 2020, Achille Lauro fa scandalo: la sua esibizione finisce nella sezione "Gay" del sito a luci rosse (Di sabato 8 febbraio 2020) Achille Lauro ha fatto scalpore con l'ultima esibizione al Festival di Sanremo. Con la sua Me ne frego, e soprattutto con i look sopra le righe, l'artista sta mandando chiari messaggi contro quelli che definisce gli "schemi omologanti di una sessualità politicamente corretta". L'altra sera sul palco liberoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -