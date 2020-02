Sannio, Pasquale Maglione (M5S): “In arrivo altri fondi per svolta green” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl governo mantiene ancora una volta l’impegno sulla sostenibilità ambientale e dispone nuovi fondi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. “Grazie all’impegno del nostro Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, anche i comuni sanniti beneficeranno dei contributi per incentivare la svolta green voluta da questo governo. Il Ministero dell’Ambiente, che sotto la guida di Costa si conferma come il più sollecito in Europa sulle azioni di tutela della salute e dell’ambiente, ha disposto dei finanziamenti per riconvertire il sistema energetico degli edifici pubblici, assicurando così un minore impatto ambientale e un maggiore livello di efficienza. Si tratta di interventi importanti non solo per il fine ecologico, che ci pone in prima linea con gli obiettivi europei, ma anche per incentivare le attività nei ... anteprima24

CampaniaViva : ?? Domani, 6 Febbraio, presentazione di Italia Viva Benevento presso il Sannio Social Factory (Via Francesco Flora 2… -