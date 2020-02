Salvini si paragona a Donald Trump: “La sinistra vuole battermi per via giudiziaria” (Di sabato 8 febbraio 2020) L’intervista di Matteo Salvini ai microfoni del New York Times: “C’è una sinistra che prova a vincere per via giudiziaria”. NEW YORK (STATI UNITI) – Lunga intervista ai microfoni del New York Times per Matteo Salvini che si paragona a Donald Trump: “C’è una sinistra – ha detto il leader della Lega – che prova a vincere per via giudiziaria non riuscendo a farlo con metodi democratici“. Nell’articolo l’ex ministro dell’Interno viene presentato come un “esperto di vittimismo politico“. Salvini non è preoccupato: “Il procedimento di Trump è finito nel nulla, lo stesso succederà al mio” Nell’intervista Salvini ha parlato anche del possibile processo per il caso Gregoretti: “L’immigrazione – ha confessato il numero uno di via Bellerio – non è un ... newsmondo

