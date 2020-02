Salto con l’asta, Duplantis stabilisce il nuovo record del mondo: lo svedese arriva a 6,17 (Di domenica 9 febbraio 2020) Lo svedese Armand Duplantis ha stabilito il nuovo record del mondo nel Salto con l’asta. A Torino ha saltato 6,17, un centimetro in più del precedente di Lavillenie. Dopo sei anni il Salto con l’asta ha un nuovo signore: è Armand Duplantis, ventenne svedese. record del mondo nel Salto con l’asta Al meeting Copernicus Cup a Torun, in Polonia, il classe ’99 è saltato al secondo tentativo 6,17 metri, un centimetro in più del 6,16 del francese Renaud Lavillenie, che lo aveva stabilito nel 2014 a Donetsk, in Ucraina. “Fantastico, è qualcosa che sognavo da quando avevo tre anni“, le prime parole del neoprimatista. https://www.youtube.com/watch?v=FqN6cZpO78s La progressione di Duplantis Nato negli Stati Uniti, a Lafayette, Duplantis ha optato per i colori della Svezia, terra della madre. E’ figlio d’arte, il padre Greg è ... newsmondo

