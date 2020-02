Russia: potenzieremo difesa Venezuela

si sono accordate a Caracas per sviluppare la loro cooperazione tecnico-militare in modo da incrementare la capacità dina di fronte alle minacce degli Stati Uniti. L'annuncio, senza perifrasi,ed in chiara allusione a recenti dichiarazioni statunitensi, è stato formulato dal ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, al termine di un incontro nel palazzo di Miraflores con il presidente del, Nicola's Maduro.(Di sabato 8 febbraio 2020)