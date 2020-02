Rugby, Top12 2020: risultati e classifica dell’undicesima giornata. Rovigo vince il big match (Di sabato 8 febbraio 2020) Undicesima giornata per il Top12, il massimo campionato di Rugby italiano. Nel pomeriggio sono andati in scena cinque incontri: la partita più attesa era ovviamente quella tra Rovigo e ValoRugby, con i padroni di casa che si sono imposti 36-29, portandosi in vetta alla graduatoria. Andiamo a rivivere la giornata odierna con i risultati e la classifica aggiornata. XI giornata 08.02.20 – ore 14.30 HBS Colorno v Argos Petrarca Rugby 23-30 (1-5) ore 15.00 Kawasaki Robot Calvisano v Fiamme Oro Rugby 33-32 (4-2) Lafert San Donà v Sitav Rugby Lyons 20-16 (4-1) S.S. Lazio Rugby 1927 v IM Exchange Viadana 1970 23-37 (0-5) Femi-CZ Rugby Rovigo Delta v ValoRugby Emilia 36-29 (4-2) classifica: Femi-CZ Rovigo punti 46; ValoRugby Emilia 43; Fiamme Oro Rugby 40; Kawasaki Robot Calvisano 39; Argos Petrarca 37; Mogliano Rugby 1969 24*; Lafert San Donà 22; IM Exchange Viadana 1970 21; Toscana Aeroporti ... oasport

PiacenzaPress : Rugby Top12 - Niente da fare i Lyons sconfitti 20-16 sul campo del San Donà - RovigoOggi : @RugbyRovigoDelt da primato, #Rovigo conserva la prima posizione battendo uno splendido #Valorugby Emilia?. Bella p… - andris92793909 : Rugby Union ITALY:Top12 live stream Colorno vs Petrarca Padova live here: -