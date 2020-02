Rugby, Sei Nazioni femminile 2020: niente da fare per l’Italia, la Francia si impone 45-10 (Di domenica 9 febbraio 2020) La vittoria all’esordio in Galles aveva portato tanto entusiasmo. Ora però arriva una controprestazione. A Limoges, nella seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby femminile 2020, la Nazionale italiana viene sconfitta per 45-10 dalle padrone di casa della Francia. Mai in partita le azzurre, che potevano puntare al successo, visto anche quello arrivato nella passata stagione. Dominio per le padrone di casa transalpine sin da inizio incontro. La prima meta con Forlani c’è solamente dopo 5′. Al 16′ è già 15-0 con un’altra meta di Banet. L’Italia non riesce a rispondere e al 32′ contropiede eccezionale della solita Banet che trova il 22-0. La firma azzurra arriva allo scadere del primo tempo Barattin ruba e vola in solitaria verso la meta del 24-10 a metà gara. Francia che trova subito il punto di bonus con la quarta meta nella ripresa, Italia che ... oasport

