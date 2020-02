Roma, si pensa già all’Atalanta. Ancora cambi forzati per Fonseca (Di sabato 8 febbraio 2020) Roma, la testa di Fonseca è già alla gara di sabato prossimo con l’Atalanta. Ritornerà Pellegrini, per lui pronto il posto a centrocampo Archiviata seppur con amarezza la sconfitta contro il Bologna, adesso per la Roma l’obbligo è solo quello di pensare alla prossima partita contro l’Atalanta. Sarà uno snodo importantissimo per la corsa al quarto posto, con gli orobici che adesso sembrano decisamente favoriti. Fonseca sarà costretto ad operare Ancora cambi obbligati di formazione. Cristante, nel suo periodo peggiore da quando veste giallorosso, non affronterà gli ex compagni a causa della squalifica rimediata. Ritornerà dal primo minuto, quindi, Lorenzo Pellegrini. Il 7, con tutta probabilità, andrà ad affiancare Veretout a centrocampo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

fattoquotidiano : Sono italiani, greci e svedesi atterrati a Londra Per il soggiorno forzato si pensa all’ospedale militare del Celio… - stanzaselvaggia : Ma tu pensa. I cinesi liberi di frequentare il centro di Roma, anziché tiburtino e portuense. - RRmpinero : RT @fattoquotidiano: Sono italiani, greci e svedesi atterrati a Londra Per il soggiorno forzato si pensa all’ospedale militare del Celio [d… -