Roma. Raccolta Ama abeti natalizi: riavviati a nuova vita con carabinieri forestali (Di sabato 8 febbraio 2020) nuova vita per agli abeti naturali natalizi. Gli addetti del Comando Unità forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei carabinieri (CUFA) laprimapagina

DavidSassoli : La battaglia sul bilancio europeo non è una cosa per contabili. Per questo oggi a #Roma abbiamo chiamato a raccolta… - ADM_assdemxmi : RT @DavidSassoli: La battaglia sul bilancio europeo non è una cosa per contabili. Per questo oggi a #Roma abbiamo chiamato a raccolta tutto… - Valy_aenoaei : RT @CaritasRoma: Buongiorno Arrivano le prime testimonianze dai 600 volontari che sono presenti in 50 centri commerciali di Roma per la rac… -