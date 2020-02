Roma, chiuso ristorante ‘Tonnarello’ di Trastevere: muffe, sporcizia, ruggine e piatti lavati male (Di sabato 8 febbraio 2020) Disposta la chiusura temporanea per il ristorante Tonnarello di Trastevere, uno dei più noti e rinomati del quartiere. La notizia è confermata a Fanpage.it dalla Questura di Roma, che oggi ha diffuso un comunicato in merito. Il ristorante è stato multato e chiuso su disposizione degli ispettori della Asl. È uno dei ristoranti più famosi di Roma. roma.fanpage

