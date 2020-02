Roma Bologna, Fonseca: «Ho visto paura nella squadra» – VIDEO (Di sabato 8 febbraio 2020) In conferenza stampa Paulo Fonseca illustra i motivi della sconfitta della Roma contro il Bologna. Le parole del tecnico Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa illustrando i motivi della sconfitta della sua Roma contro il Bologna. Ecco le parole del tecnico giallorosso. «Questa squadra ha fatto grandi partite quest’anno, se non lo facciamo ora è perché non siamo tranquilli a livello mentale. Dobbiamo reagire e dobbiamo entrare in campo senza paura. Devo confessare che ho parlato con i giocatori prima della gara e gli ho detto che non voglio vedere la paura, ma l’ho vista. E’ difficile ora. Devo lavorare sulla testa dei giocatori» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

