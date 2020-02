Robert Pattinson è l’uomo più bello del mondo per la scienza

Robert Pattinson è l’uomo più bello del mondo (Nota Bene : è single) : 1. Robert Pattinson1. Robert Pattinson1. Robert Pattinson1. Robert Pattinson2. Henry Cavill2. Henry Cavill3. Bradley Cooper3. Bradley Cooper4. Brad Pitt5. Geroge Clooney6. Hugh Jackman7. David Beckham8. Idris Elba9. Kanye West10. Ryan GoslingSe fosse fidanzato con Bella Hadid, eletta la donna dal volto più perfetto al mondo lo scorso anno, sarebbero davvero la coppia più bella del mondo. Letteralmente. E invece Robert Pattinson pare che al ...

Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo : La bellezza può essere soggettiva, ma la matematica no. E secondo quest'ultima l'uomo più bello del mondo sarebbe insindacabilmente Robert Pattinson. Già, proprio così: non ci sono margini per controbattere, perché il viso dell'ex vampiro di Twilight, ormai pronto a indossare per la prima volta sul grande schermo i panni di Batman, sarebbe tra tutti quelli delle star internazionali il più affine ai ...

The Batman : il compositore Michael Giacchino ha visto il costume di Robert Pattinson : Il compositore di The Batman Michael Giacchino ha avuto la fortuna di vedere in anticipo il costume di Robert Pattinson, ma ha scelto di mantenere il riserbo sui dettagli. Il compositore di The Batman, Michael Giacchino, ha potuto vedere in anteprima il costume di Robert Pattinson, come ha rivelato nel corso di un'intervista a Hey U Guys, alimentando l'hype dei fan. Durante l'intervista, Giacchino ha confessato: "Adoro vedere le diverse versioni ..."

Robert Pattinson - come si diventa Batman dopo «Tenet» di Christopher Nolan : Lo scorso maggio, mentre Robert Pattinson era su un volo da Los Angeles a Cannes dove andava a presentare il suo ultimo film, The Lighthouse, uscì la notizia che la Warner Bros stava pensando a lui per il ruolo di Batman. Siccome non aveva ancora fatto alcuna audizione, figurarsi firmato il contratto, e poiché il tutto doveva essere avvolto nel riserbo più assoluto, l'attore inglese entrò nel panico. «Ero furioso. ...

Robert Pattinson : 24 ore con l'attore a Parigi nel video di Vogue : Vogue ha seguito Robert Pattinson per 24 ore durante la sua recente gita a Parigi per la Fashion Week, e per una speciale seduta olfattiva con Dior in video. Grazie al video di Vogue possiamo seguire Robert Pattinson nella sua 24 ore Parigina durante la Fashion Week. Tra un set e l'altro, l'attore che darà vita al nuovo Batman di Matt Reeves si è concesso una pausa mondana, partecipando in prima fila alla sfilata di Dior e socializzando con i ...

Robert Pattinson era disoccupato prima di The Batman e Tenet : prima delle chiamate per The Batman e Tenet, Robert Pattinson non se la passava lavorativamente benissimo; l'attore sostiene infatti di essere stato disoccupato fino all'inaspettata chiamata di Nolan. Strano ma vero, Robert Pattinson era disoccupato prima di ricevere le proposte di ruolo in Tenet di Christopher Nolan e in The Batman di Matt Reeves. L'attore ormai è una star internazionale, ma le glorie del passato non l'hanno messo al sicuro ...

The Batman : Robert Pattinson ha già girato scene in costume? L'indizio in un video : La star di The Batman Robert Pattinson avrebbe già girato alcune scene con indosso il costume dell'Uomo Pipistrello; L'indizio in un video. Le riprese di The Batman hanno appena preso il via, ma a quanto pare Robert Pattinson avrebbe già girato alcune scene in costume. A far pensare che l'attore abbia già sperimentato cosa significhi recitare con indosso cappuccio, mantello e maschera di Batman è un video in cui compare con indosso i resti di un ...

The Batman : Robert Pattinson si scusa per aver detto che Batman non è un supereroe : Il protagonista di The Batman Robert Pattinson fa retromarcia e si scusa delle dichiarazioni azzardate secondo cui Batman non sarebbe un supereroe. La star di The Batman, Robert Pattinson, fa retromarcia e si scusa per aver dichiarato che Batman non è un supereroe. Mentre sono in corso in Inghilterra e Scozia le riprese del cinecomic di Matt Reeves, la sua star fa dietrofront saggiando quanto sia difficile indossare la divisa del supereroe. Nel ...

The Batman : Robert Pattinson in uno spettacolare fan trailer : Nell'attesa del trailer ufficiale di The Batman, un fan volenteroso ha creato un suo video di anticipazioni grazie a un collage con Robert Pattinson e altri attori del cast. Le riprese di The Batman con Robert Pattinson sono ufficialmente iniziate come ha confermato il regista Matt Reeves, nel frattempo uno spettacolare fan trailer approda in rete. Siamo ancora ben lontani dall'avere qualche immagine ufficiale di The Batman da sbirciare prima ...

Robert Pattinson : "Interpreto solo personaggi strambi" : Robert Pattinson ammette che le sue scelte artistiche, negli ultimi cinque o sei anni, lo hanno portato a interpretare solo personaggi strambi. Robert Pattinson ammette di interpretare solo personaggi strambi. L'attore, schivo e impacciato quando si tratta di parlare coi media, ammette di cercare la stranezza nei ruoli che gli vengono proposti. solo poche ore fa hanno preso il via le riprese di The Batman, che vede Robert Pattinson impegnato sul ...

The Batman | Robert Pattinson odia i ruoli in cui deve avere la barba : A quanto pare l'interprete principale del nuovo film di Matt Reeves, The Batman, non ama avere barba o baffi di tre giorni nei suoi ruoli cinematografici. Robert Pattinson è il protagonista della nuova versione del Cavaliere Oscuro, quella che sta girando il regista Matt Reeves per la Warner Bros. Quello che vedremo nella nuova pellicola […]