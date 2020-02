Rimini, prendeva il reddito di cittadinanza ma lavorava al night club: segnalata ballerina di lap dance (Di sabato 8 febbraio 2020) Lavinia Greci La giovane, totalmente sconosciuta al fisco, si esibiva in un locale della riviera. Il proprietario dovrà pagare una maxi-sanzione da 20mila euro e regolarizzare le dipendenti in nero Da una parte percepiva il reddito di cittadinanza, la misura voluta dal Movimento 5 Stelle e varata l'anno scorso dal governo giallo-verde. E dall'altra percepiva uno stipendio in nero, lavorando come ballerina di lap dance all'interno di un night club di Rimini. Al centro della vicenda, una ragazza di 20 anni di Modena, che sarebbe stata scoperta dalla guardia di Finanza della città romagnola durante un controllo in un locale notturno della riviera. La scoperta delle fiamme gialle Secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, la giovane ballerina faceva parte di un nucleo familiare che poteva godere del sussidio statale. Ma, al tempo stesso, avrebbe omesso di comunicare ... ilgiornale

