Renzo Bossi: "Io perseguitato dai cronisti del Fatto Quotidiano, vogliono uccidere la Lega" (Di sabato 8 febbraio 2020) «Qui mi vogliono fregare. Sono stato assolto da ogni accusa, da otto anni sono fuori dalla politica e sto cercando di ricostruirmi una vita come imprenditore insieme a mio fratello, eppure i giornalisti non mi lasciano in pace. Mi telefonano, me li ritrovo sotto casa, mi intimidiscono. Sono convinti liberoquotidiano

bianchiangelica : RT @Gianni_Pisa: Se é vero perché non denuncia??????? - ninocortesi : RT @ninocortesi: Nei prossimi Tg delle 20 su canale 9 vedrete enormi casse in ferro piene di denaro che Belsito il tesoriere della Lega e R… - ninocortesi : Nei prossimi Tg delle 20 su canale 9 vedrete enormi casse in ferro piene di denaro che Belsito il tesoriere della L… -