Qui era solo un bambino tra le braccia della sua mamma | oggi è uno dei protagonisti del

E' uno dei protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, è salito sul palco la prima sera presentano il suo brano "Vai bene così", in gara tra le nuove proposte. Come suggerisce il "famoso" cognome è figlio d'arte. Il papà infatti è un attore di grande talento, stima e bellezza. Dal quale ha ereditato il fascino irresistibile e un incredibile bellezza. Anche se in tanti lo hanno visto per la prima volta sul palco dell'Ariston. Ma in verità eran già diversi anni che provava a sfondare nel panorama musicale. oggi ha 21 anni ed è salito sul palco untando tutto su un look casual, una moda che ha abbracciato da qualche tempo a questa parte, anche se qualche tempo fa il suo stile era un pò diverso: Ecco le foto della sua trasformazione negli anni Stiamo parlando di Leo Gassman, figlio di Alessandro Gassman, giovanissimo che a soli 21 anni è alle prese con

