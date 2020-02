Quarta serata Sanremo 2020 diretta | ecco Le Vibrazioni Ovazione per Vessicchio

Sanremo 2020 - diretta Quarta serata. Il Festival è al bacio - da Fiorello e Ferro a Gianna Nannini e Coez : Sanremo 2020, giunge alla quarta e penultima serata il 70esimo Festival della canzone italiana condotto da Amadeus. Subito la finale tra le nuove proposte: vince Leo Gassmann. LEGGI...

Sanremo - la diretta della Quarta serata : Fiorello bacia Ferro sulla bocca. Fischi all’Ariston per Achille Lauro : Tra i giovani vince Leo Gassmann. Pace fatta tra il cantante e lo showman. Omaggio a Vincenzo Mollica

Sanremo 2020 - pagelle look Quarta serata : Francesca Sofia Novello - il secondo cambio è "uguale" a quello di Diletta Leotta : Sanremo 2020 dal punto di vista dei look per ora ha lasciato un po' a desiderare: ma siamo alla quarta (e penultima serata) e proviamo a nutrire qualche speranza. Questa sera sul palco le...

Sanremo - Quarta serata : sul palco tutti i 24 big. Leo Gassmann vince tra le nuove proposte. Ghali spiazza tutti : quarta serata per questa 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 che sta registrando giorno dopo giorno ascolti da record (ieri il culmine con i 54,5% di share). Tornano a esibirsi sul palco tutti i 24 big con le canzoni in gara, ancora una votazione in vista della finale di domani. Questa sera invece è stato eletto il vincitore tra i giovani delle “nuove proposte”. Il premio è andato a Leo Gassmann che ha vinto la finalissima ...

Quarta serata Sanremo 2020 diretta - riparte la gara con una meravigliosa Tosca : Dopo i duetti e le cover, ecco che arriva la ‘ciccia’. La Quarta serata Sanremo 2020 sarà quella delle semifinali. Tutti sul palco, quindi, i 24 Big di questo Festival e il voto arriverà solamente dai giornalisti presenti in sala stampa. Ma non ci sarà nessuna eliminazione: i risultati delle serata di venerdì, infatti, si andranno a sommare a quelli del giovedì e faranno media in vista della graduatoria del gran finale di sabato. Discorso ...

Quarta serata Sanremo 2020 diretta - ora è il turno di Gianna Nannini : Dopo i duetti e le cover, ecco che arriva la ‘ciccia’. La Quarta serata Sanremo 2020 sarà quella delle semifinali. Tutti sul palco, quindi, i 24 Big di questo Festival e il voto arriverà solamente dai giornalisti presenti in sala stampa. Ma non ci sarà nessuna eliminazione: i risultati delle serata di venerdì, infatti, si andranno a sommare a quelli del giovedì e faranno media in vista della graduatoria del gran finale di sabato. Discorso ...

Sanremo 2020 - le pagelle della Quarta serata : ecco quello che ci è piaciuto di più (ma non solo) : Venerdì, pagelle diverse dal solito. quello che ci piace di più in questo (grande) Festival, 70esima edizione. Scivola, scivola, scivola, scivola. Il jingle dello spot dello sponsor. 3 (Mina, perché?) Tiziano Ferro, Fiorello, Amadeus. Una battuta venuta male dà il via a un ‘romanzo’ fatto di tentativi di scuse, liti presunte o forse no, rappacificazioni, e ancora liti. Fino al bacio tra i due “duellanti”, Fiore e Ferro. ...

Sanremo 2020 - diretta Quarta serata. Gianna Nannini - duetto con Coez. Standing ovation per Vincenzo Mollica. : Sanremo 2020, giunge alla quarta e penultima serata il 70esimo Festival della canzone italiana condotto da Amadeus. Subito la finale tra le nuove proposte: vince Leo Gassmann. LEGGI...

Sanremo 2020 - pagelle look Quarta serata : Achille Lauro show con il copricapo di piume - è la Marchesa Casati : Sanremo 2020 dal punto di vista dei look per ora ha lasciato un po' a desiderare: ma siamo alla quarta (e penultima serata) e proviamo a nutrire qualche speranza. Questa sera sul palco le...