Quanto prende una baby sitter all’ora: costo medio orario 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Fare la baby sitter può essere un lavoro complicato: bisogna saper gestire i bambini, a qualunque età. Innanzitutto, una baby sitter deve avere un’età non inferiore ai 15 anni compiuti, ovvero l’età in cui si conclude il periodo di istruzione obbligatoria secondo la legge e secondo l’articolo 37 della Costituzione italiana. Ci sono, però, delle eccezioni: per Quanto riguarda i servizi familiari, l’età minima per l’ammissione al lavoro si abbassa di un anno e diventa 14 anni, a patto che non comporti una trasgressione all’obbligo scolastico e che il lavoro sia durante le vacanze scolastiche o comunque fuori dall’orario di scuola. Per diventare baby sitter non esiste alcuna formazione obbligatoria, perciò anche gli adolescenti possono occuparsi dei bambini, quindi, anche senza avere un diploma nel campo dell’infanzia. Nonostante ciò, esistono delle skills che permettono una candidatura ... correttainformazione

