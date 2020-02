Quando la Lega era europeista e anti-sovranista (Di sabato 8 febbraio 2020) Manifesti della Lega Nord negli anni Novanta “Più lontani da Roma, più vicini all’Europa”, “Lombardia in Europa da sempre”, “Le Pen è fascista come i partiti di Roma”, “Milano fascista mai”. Non si tratta degli slogan di qualche forza liberal democratica attuale, bensì dei manifesti della Lega Nord degli anni Novanta e primi anni Duemila. Può sorprendere specialmente i più giovani, ma la Lega (Quando ancora aveva il punto cardinale “Nord” nel nome), negli anni Novanta era un partito del tutto diverso da quello guidato oggi da Salvini. Le battaglie politiche più importanti erano il federalismo fiscale (o la secessione, a seconda della fase storica), la riduzione della spesa pubblica, il sostegno al progetto europeo e la contrarietà a centralismo politico di Roma. Anche il fenomeno dell’immigrazione veniva discusso in maniera diversa dai toni di oggi, con un’attenzione maggiore ai temi ... tpi

