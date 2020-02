Quali sono i sintomi dell’infezione da Coronavirus (Di sabato 8 febbraio 2020) I sintomi del Coronavirus sono molto simili a quello delle influenze e per questo si creano molti falsi allarmi – come sembrerebbe essere quello di Chieti – prima delle analisi di laboratorio che consentono di arrivare a una diagnosi. Il test del tampone faringeo è utilizzato per la diagnosi. I primi sintomi sono febbre, tosse, dolori muscolari e difficoltà respiratorie, mentre è più raro il disturbo intestinale con diarrea. Nei casi più gravi compare la polmonite e l’insufficienza respiratoria mentre il virus può arrivare ai reni e causare l’insufficienza renale. Coronavirus: i sintomi (La Repubblica, 26 gennaio 2020) Ad oggi non esiste un trattamento specifico ma alcuni pazienti sono stati trattati con successo attraverso farmaci antivirali comunemente usati contro l’HIV e l’Ebola. L’OMS però ha messo in guardia contro gli annunci facili ... nextquotidiano

