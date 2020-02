Pronostico Verona Juventus/ Penzo: Hellas trappola per Sarri! (esclusiva) (Di sabato 8 febbraio 2020) Pronostico Verona Juventus, Domenico Penzo ci presenta la partita in casa dell’Hellas, che potrebbe rivelarsi una trappola per Sarri (esclusiva) ilsussidiario

zazoomnews : Serie A Verona-Juventus: probabili formazioni pronostico e quote - #Serie #Verona-Juventus: #probabili - zazoomnews : Serie A Verona-Juventus: probabili formazioni pronostico e quote - #Serie #Verona-Juventus: #probabili - Deepnightpress : Raddoppio 08-02-20: Verona-Juventus e Fiorentina-Atalanta:pronostico. Sabato 8 Febbraio 2020 Ore 15.00. Serie A So… -