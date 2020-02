Primarie dem, in Iowa Buttigieg vince con un distacco dello 0,1%: “No alle ricette estreme”. Ma Sanders: “Ridistribuire la ricchezza” (Di sabato 8 febbraio 2020) Una narrativa diversa che ha portato però a risultati simili. Nella prima tappa delle Primarie democratiche per scegliere il candidato alla Casa Bianca, Pete Buttigieg ha vinto con un lievissimo vantaggio su Bernie Sanders: 26,2% contro il 26,1%. In Iowa è stato scrutinato il 100% delle preferenze, al termine di una consultazione carica di polemiche per i malfunzionamenti dei sistemi di voto e la lentezza del conteggio. Tanto che la Commissione nazionale dei democratici ha parlato di “incoerenza” dei risultati, chiedendo ai membri del partito dell’Iowa di iniziare immediatamente un riconteggio dei voti. Sta di fatto che l’ex sindaco di South Bend e il senatore sono al momento i leader delle Primarie. La senatrice Elizabeth Warren è arrivata terza con il 18%, seguita dall’ex vice presidente Joe Biden col 15,8%. Quinta la senatrice Amy Klobuchar col 12,3%. Il dibattito ... ilfattoquotidiano

