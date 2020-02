Previsioni Meteo, nuova tempesta di vento da Ovest a inizio settimana: raffiche da 180km/h, come un Uragano (Di sabato 8 febbraio 2020) Previsioni Meteo – L’inizio settimana prossimo, vedrà una scalfittura del campo anticiclonico a opera di un flusso instabile nordatlantico in abbassamento di latitudine. Non sono attese grosse conseguenze in termini di instabilità, tutt’al più saranno possibili formazioni nuvolose, per correnti un po’ più umide nord-occidentali, sui settori Alpini e su quelli tirrenici, specie interni e appenninici, ma associate a fenomeni mediamente deboli o moderati, solo localmente qualcuno più intenso. Tuttavia, ci sarà un consistente movimento d’aria e a spiccare, in modo particolare, sarà la forte intensificazione dei venti, essenzialmente occidentali. Il moderato cavo d’onda nord-atlantico, benché di modesta consistenza, comporterà comunque un considerevole divario barico, poichè incidente in un campo di pressione su valori piuttosto alti e, quindi, in grado di ... meteoweb.eu

Pietro__Bruno : RT @ilmeteonet: #8febbraio Le previsioni #meteo per i prossimi giorni, fino a San Valentino: qual è la tendenza per metà febbraio? https://… - remeteo : AGGIORNAMENTO #METEO: settimana all'insegna della variabilità con venti in rinforzo, temperature in aumento e scars… - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: nuvoloso Temperature min 2 max 14 -