Previsioni Meteo, a San Valentino nuovo guizzo subpolare stoppa l’Anticiclone: sarà più freddo e instabile (Di sabato 8 febbraio 2020) Previsioni Meteo – La circolazione media per il corso della prossima settimana sarà di tipo anticiclonico, quindi momenti di stabilità, di bel tempo e anche di ampio soleggiamento dovrebbero prevalere. Tuttavia, ci saranno diversi aspetti a disturbare l’alta pressione con l’atmosfera che, ora per una ragione, ora per un’altra, vedrà parecchio movimento. Intanto si partirà, per lunedì 10, con il transito di una estesa area depressionaria sull’Europa centro-settentrionale, ove ci saranno venti forti e diffuso maltempo, azione depressionaria che andrà a incidere moderatamente anche verso la parte settentrionale dell’anticiclone Mediterraneo, aprendo una breccia sul bordo Nord e facendo infiltrare correnti nord-occidentali anche verso l’Italia. La conseguenza sarà un aumento delle nubi, per lunedì 10, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, ... meteoweb.eu

vdaMeteo : #meteo sole fino a domani pomeriggio in #VdA, lunedì precipitazioni a NW, neve da 1800 a 1500 m e vento forte, mart… - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: #8febbraio Le previsioni #meteo per i prossimi giorni, fino a San Valentino: qual è la tendenza per metà febbraio? https://… - VittorioCocive1 : Previsioni meteo inizio settimana 10 febbraio -