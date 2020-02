Prescrizione, Renzi avverte: “Votiamo contro. Se Conte vuole cacciarci, lo dica” (Di sabato 8 febbraio 2020) Matteo Renzi non arretra di un centimetro: Italia Viva, dice, voterà contro il cosiddetto “lodo Conte-bis”, che fa scattare il blocco della Prescrizione dopo la condanna in primo grado e lo fa diventare definitivo dopo una seconda condanna in appello. “Decida Conte: se vuole cacciarci, basta dirlo”, avverte l’ex premier ed ex segretario del Pd, intervistato dal Corriere della Sera. “Forzare sulla Prescrizione è oggettivamente assurdo in un momento nel quale abbiamo il coronavirus, l’incidente del Frecciarossa, il Pil negativo”, osserva Renzi. “E tuttavia la forzatura viene dai giustizialisti, non da noi. Noi non stiamo forzando: abbiamo solo chiesto di prenderci tempo con il lodo Annibali. Un anno per riflettere sulle soluzioni migliori e gli altri invece insistono sulla bandierina Bonafede. Capisco i Cinque Stelle che sono in una crisi ... tpi

lucianonobili : Renzi ha cambiato idea sulla prescrizione? No, assolutamente no. Lo certifica anche @PagellaPolitica. C’è chi ha ca… - Ettore_Rosato : Per chi vuole capire qualche cosa di più su questo dibattito sulla #prescrizione, una lettura di due minuti ?? - GianlucaVasto : La verità? Finalmente grazie al #M5S c'è la volontà di accorciare DAVVERO i tempi dei processi. E fa paura ai colpe… -