Prescrizione, Coronavirus, Sanremo: le prime pagine dei quotidiani (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoLo scontro interno al governo sulla Prescrizione, la quarantena per tutti gli italiani al rientro dalla Cine, le indagini per il deragliamento del treno, il festival di Sanremo: tanti i temi in primo piano sui quotidiani in edicola oggi, sabato 8 febbraio. L'articolo Prescrizione, Coronavirus, Sanremo: le prime pagine dei quotidiani proviene da Anteprima24.it. anteprima24

NicolaPorro : Sul #Frecciarossa deragliato #Repubblica, che dà lezioni di sobrietà, va di toni apocalittici. #Prescrizione,… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Cosa voleva far intendere il Quirina… - matteorenzi : Spero prevalga il buonsenso sulla #prescrizione. Abbiamo il #Coronavirus, Brexit, la #Turchia che vuole dettar legg… -